Враг ударил по Днепропетровщине артиллерией и дронами — фото разрушений
Российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрелы Никополя в течение суток
Отмечается, что помимо обстрелов из артиллерии враг также атаковал район девятью дронами-камикадзе. Разрушения произошли в Никополе, Марганецкой и Покровской сельских громадах. В результате вражеской атаки минно-взрывную травму получил 49-летний мужчина. Его с осколочным ранением госпитализировали в больницу.
"Повреждены два предприятия, административное здание. Изувечены девять частных домов, пятиэтажка, два гаража, парник, несколько хозяйственных сооружений, авто. Побило и инфраструктуру — линию электропередач и газопровод", — указал Лысак.
Напомним, во время воздушной тревоги 23 декабря в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два русских дрона.
Добавим, в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.
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