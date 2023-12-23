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Враг ударил по Днепропетровщине артиллерией и дронами — фото разрушений

23 декабря 2023 19:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг ударил по Днепропетровщине артиллерией и дронами — фото разрушений
Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Сергей Лысак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Отмечается, что помимо обстрелов из артиллерии враг также атаковал район девятью дронами-камикадзе. Разрушения произошли в Никополе, Марганецкой и Покровской сельских громадах. В результате вражеской атаки минно-взрывную травму получил 49-летний мужчина. Его с осколочным ранением госпитализировали в больницу.

Разрушение дома
Разрушение дома. Фото: Сергей Лысак
Разрушение дома
Разрушение дома. Фото: Сергей Лысак

"Повреждены два предприятия, административное здание. Изувечены девять частных домов, пятиэтажка, два гаража, парник, несколько хозяйственных сооружений, авто. Побило и инфраструктуру — линию электропередач и газопровод", — указал Лысак.

Избитый автомобиль в результате обстрела
Побитый в результате обстрела автомобиль. Фото: Сергей Лысак
Разрушение дома
Разрушение дома. Фото: Сергей Лысак
Сообщение об обстрелах
Сообщение об обстрелах. Фото: скриншот поста Лысака

Напомним, во время воздушной тревоги 23 декабря в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два русских дрона.

Добавим, в течение 20 декабря оккупанты наносили удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Никополь, там ранены два человека.

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