Біля Кривого Рогу збили російські безпілотники, — Лисак

Очільник Дніпропетровської ОВА СергІй Лисак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Дякую за влучну роботу оборонцям неба", — пише Лисак.

Сили ППО приземлили два безпілотники російських окупантів у Криворізькому районі.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.

Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.