Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Біля Кривого Рогу збили російські безпілотники, — Лисак arrow

Біля Кривого Рогу збили російські безпілотники, — Лисак

23 грудня 2023 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Біля Кривого Рогу збили російські безпілотники, — Лисак
Очільник Дніпропетровської ОВА СергІй Лисак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Робота ППО в Дніпропетровській області

"Дякую за влучну роботу оборонцям неба", — пише Лисак.

Сили ППО приземлили два безпілотники російських окупантів у Криворізькому районі.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.

Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі