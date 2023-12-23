Біля Кривого Рогу збили російські безпілотники, — Лисак
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Робота ППО в Дніпропетровській області
"Дякую за влучну роботу оборонцям неба", — пише Лисак.
Сили ППО приземлили два безпілотники російських окупантів у Криворізькому районі.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Там було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.
Додамо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.
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