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Возле Кривого Рога сбили российские беспилотники, — Лысак

23 декабря 2023 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возле Кривого Рога сбили российские беспилотники, — Лысак
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время сегодняшней воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два российских дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Работа ПВО в Днепропетровской области.

"Спасибо за точную работу защитникам неба", — пишет Лысак.

Силы ПВО приземлили два беспилотника российских оккупантов в Криворожском районе.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки врага погиб человек, еще десять — получили ранения.

Добавим, вчера, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.

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