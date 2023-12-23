Возле Кривого Рога сбили российские беспилотники, — Лысак

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Во время сегодняшней воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два российских дрона.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Спасибо за точную работу защитникам неба", — пишет Лысак.

Силы ПВО приземлили два беспилотника российских оккупантов в Криворожском районе.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки врага погиб человек, еще десять — получили ранения.

Добавим, вчера, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.