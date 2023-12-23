У Кривому Розі пролунали вибухи
23 грудня 2023 10:07
Ракета в небі. Фото: EPA
Сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в таких областях:
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Наразі там лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.
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