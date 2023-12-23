Ракета в небі. Фото: EPA

Сьогодні зранку, 23 грудня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в таких областях:

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Наразі там лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.