Окупанти обстрілюють Херсон — у місті лунають вибухи
Російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Наразі там лунають вибухи. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Обстріл Херсона
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега", — розповів Мрочко.
Він закликав людей не перебувати на відкритому просторі та пройти до більш безпечних місць.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.
Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.
Читайте Новини.LIVE!