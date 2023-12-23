Оккупанты обстреливают Херсон — в городе раздаются взрывы
Российские оккупанты обстреливают город Херсон. Сейчас там раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрел Херсона
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега", — рассказал Мрочко.
Он призвал людей не находиться на открытом пространстве и пройти в более безопасные места.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.
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