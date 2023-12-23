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Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть раненые, — Прокудин

23 декабря 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть раненые, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

Российские оккупанты выпустили 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников. По городу Херсон противник выпустил 31 снаряд.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения", — добавил Прокудин.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, вчера ночью, 22 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы.

Также мы писали, что в результате недавней атаки РФ на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. 

Добавим, российские оккупанты совершили очередную атаку на Донецкую область. От удара двумя авиабомбами пострадал город Торецк. В результате обстрела погибли трое жителей города и получили ранения еще пятеро гражданских.

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