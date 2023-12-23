Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть раненые, — Прокудин
За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
Российские оккупанты выпустили 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников. По городу Херсон противник выпустил 31 снаряд.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения", — добавил Прокудин.
Напомним, вчера ночью, 22 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате падения обломков повреждения получили автомобили и многоэтажка в Соломенском районе столицы.
Также мы писали, что в результате недавней атаки РФ на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар.
Добавим, российские оккупанты совершили очередную атаку на Донецкую область. От удара двумя авиабомбами пострадал город Торецк. В результате обстрела погибли трое жителей города и получили ранения еще пятеро гражданских.
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