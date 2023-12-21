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Армія РФ завдала удару авіабомбами по Донеччині, є загиблі та поранені

21 грудня 2023 18:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Армія РФ завдала удару авіабомбами по Донеччині, є загиблі та поранені
Працівник ДСНС збирає уламки авіабомби. Ілюстративне фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Донеччину. Від удару двома авіабомбами постраждало місто Торецьк. Внаслідок обстрілу загинуло троє жителів міста й отримали поранення ще п'ятеро цивільних.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Обстріл Торецька авіабомбами

Сьогодні, 21 грудня, близько 12 години загарбники здійснили удар двома авіабомбами по Торецьку. Сталося влучання по об'єкту цивільної інфраструктури. Серед загиблих чоловіки 41, 42, 45 років. За даними прокуратури, через несумісні з життям тілесні ушкодження чоловіки загинули на місці. Крім того, п'ятеро працівників підприємств віком від 33 до 54 років зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їх одразу ж госпіталізували до лікарні.

"Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону", — зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження "за фактами порушення законів та звичаїв війни".

Загиблий внаслідок авіаудару
Загиблий внаслідок авіаудару. Фото: Донецька обласна прокуратура
Загиблий внаслідок авіаудару
Загиблий внаслідок авіаудару. Фото: Донецька обласна прокуратура
Повідомлення про обстріл Торецька
Повідомлення про обстріл Торецька. Фото: скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, російські окупанти 29 листопада завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у місті Новогродівка, що на Донеччині. Лише 8 грудня рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу. 

Додамо, СБУ домоглася засудження двох інформаторів, які займалися розвідкою розташування та графіків переміщення українських оборонних сил у Донецькій області. Агенти РФ одержали реальні тюремні терміни.

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