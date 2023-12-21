Армия РФ нанесла удар авиабомбами по Донетчине, есть погибшие и раненые

Работник ГСЧС собирает обломки авиабомбы. Иллюстративное фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Российские оккупанты совершили очередную атаку на Донетчину. От удара двумя авиабомбами пострадал город Торецк. В результате обстрела погибли трое жителей города и получили ранения еще пятеро гражданских.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Обстрел Торецка авиабомбами

Сегодня, 21 декабря, около 12 часов, захватчики нанесли удар двумя авиабомбами по Торецку. Произошло попадание по объекту гражданской инфраструктуры. Среди погибших мужчины 41, 42, 45 лет. По данным прокуратуры, из-за несовместимых с жизнью телесных повреждений мужчины погибли на месте. Кроме того, пятеро работников предприятий в возрасте от 33 до 54 лет получили ранения различной степени тяжести. Их сразу же госпитализировали в больницу.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона", — указали в прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное производство "по фактам нарушения законов и обычаев войны".

Погибший в результате авиаудара. Фото: Донецкая областная прокуратура

Погибший в результате авиаудара. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сообщение об обстреле Торецка. Фото: скриншот поста прокуратуры

Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в городе Новогродовка на Донетчине. Только 8 декабря спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела.

Добавим, СБУ добилась осуждения двух информаторов, которые занимались разведкой расположения и графиков перемещения украинских оборонных сил в Донецкой области. Агенты РФ получили реальные сроки.