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Окупанти знову обстріляли Херсонську область, є поранені, — Прокудін

23 грудня 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову обстріляли Херсонську область, є поранені, — Прокудін
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонської області

Російські окупанти випустили 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. По місту Херсон противник випустив 31 снаряд.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію шестеро людей дістали поранення", — додав Прокудін.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора вночі, 22 грудня, російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали автомобілі та багатоповерхівка в Солом'янському районі столиці.

Також ми писали, що внаслідок нещодавньої атаки РФ на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа.

Додамо, російські окупанти здійснили чергову атаку на Донеччину. Від удару двома авіабомбами постраждало місто Торецьк. Внаслідок обстрілу загинуло троє жителів міста й отримали поранення ще п'ятеро цивільних.

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