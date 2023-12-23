Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в таких областях:

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты обстреливают город Херсон. Сейчас там раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.