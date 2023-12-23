В Кривом Роге раздались взрывы
23 декабря 2023 10:07
Ракета в небе. Фото: EPA
Сегодня утром, 23 декабря, в Кривом Роге раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Кривом Роге
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в таких областях:
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская.
Напомним, российские оккупанты обстреливают город Херсон. Сейчас там раздаются взрывы. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.
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