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Окупанти масовано обстріляли Запорізьку область — які наслідки

23 грудня 2023 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти масовано обстріляли Запорізьку область — які наслідки
Правоохоронець спілкується з місцевою жінкою в Запорізькій області. Фото: t.me/UA_National_Police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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"22 грудня військові країни-агресора обстріляли об’єкти житлового фонду Пологівського та Василівського районів, застосували реактивні системи залпового вогню, артилерію, безпілотні літальні апарати", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/UA_National_Police

На щастя, обійшлося без жертв.

Влучання російських дронів та боєприпасів зафіксовані у Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Роботиному, Малих Щербаках і Плавнях. 

Наслідки обстрілу Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/UA_National_Police

Загалом за добу правоохоронці задокументували наслідки 130 ворожих ударів.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/UA_National_Police

У поліції розповіли, що у прифронтових містах та селах окупанти зруйнували оселі громадян. У них пошкоджені фасади, дахи та вікна. Також на територіях домоволодінь зруйновані господарські та гаражні приміщення.

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Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Також ми писали, що минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.

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