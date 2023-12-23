Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область — какие последствия
Вчера, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обстрел Запорожской области
"22 декабря военные страны-агрессора обстреляли объекты жилого фонда Пологовского и Васильевского районов, применили реактивные системы залпового огня, артиллерию, беспилотные летательные аппараты", — говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв.
Попадания российских дронов и боеприпасов зафиксированы в Гуляйполе, Зализничном, Гуляйпольском, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Чаривном, Червоном, Малой Токмачке, Левадном, Полтавке, Работино, Малых Щербаках и Плавнях.
Всего за сутки правоохранители задокументировали последствия 130 вражеских ударов.
В полиции рассказали, что в прифронтовых городах и селах оккупанты разрушили дома граждан. В них повреждены фасады, крыши и окна. Также на территориях домовладений разрушены хозяйственные и гаражные помещения.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.
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