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Армія РФ обстріляла Донецьку область, є загиблий та поранені

23 грудня 2023 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія РФ обстріляла Донецьку область, є загиблий та поранені
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки ворога загинула людина, ще десять — отримали поранення.

Про це повідомляє МВС.

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Обстріл Донецької області

Загарбники завдали два авіаудари по Торецьку. Там вони поранили чотири людини. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та п'ять приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Донецької області
Правоохоронці та місцеві мешканці Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Одну авіабомбу Росія скинула на Катеринівку. Загинула людина. Пошкоджено 16 приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід, ЛЕП. З артилерії окупанти гатили по Кураховому — поранили людину. Пошкоджено п'ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, автомобілі, гараж", — йдеться у повідомленні.

До того ж армія РФ атакувала з "Градів" та артилерії Авдіївку. Ворог травмував цивільну особу. 

Наслідки обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

З "Ураганів" та артилерії загарбники били по селу Новоселівка Перша — поранили трьох людей.

Ще одна цивільна особа отримала поранення під час артобстрілу в Антонівці.

Наслідки обстрілу Донецької області
Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/mvs_ukraine

У МВС додали, що протягом доби РФ завдала по цивільному населенню 17 ударів.

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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

Також ми писали, що за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Додамо, минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Вони використовували артилерію та міномети.

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