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Армия РФ обстреляла Донецкую область, есть погибший и раненые

23 декабря 2023 12:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия РФ обстреляла Донецкую область, есть погибший и раненые
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки врага погиб человек, еще десять — получили ранения.

Об этом сообщает МВД.

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Обстрел Донецкой области

Захватчики нанесли два авиаудара по Торецку. Там они ранили четыре человека. Разрушения получили 20 многоквартирных и пять частных домов, объекты социальной инфраструктуры.

Последствия обстрела Донецкой области
Правоохранители и местные жители Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Одну авиабомбу Россия сбросила на Катериновку. Погиб человек. Повреждены 16 частных домов, гараж, автомобиль, газопровод, ЛЭП. Из артиллерии оккупанты били по Курахово — ранили человека. Повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома, автомобили, гараж", — говорится в сообщении.

К тому же армия РФ атаковала из "Градов" и артиллерии Авдеевку. Враг травмировал гражданского человека.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Из "Ураганов" и артиллерии захватчики били по селу Новоселовка Первая — ранили троих человек.

Еще одно гражданское лицо получило ранения во время артобстрела в Антоновке.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

В МВД добавили, что в течение суток РФ нанесла по гражданскому населению 17 ударов.

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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 22 декабря, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.

Также мы писали, что за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Они использовали артиллерию и минометы.

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