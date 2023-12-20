Ворог ударив дронами та артилерією по Нікополю — є постраждалі

Наслідки обстрілів росіян. Фото: Сергій Лисак

Протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

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"Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців — 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ОВА

Зазначається, що у місті пошкоджені 11 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Також зачепило лінію електропередач.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ОВА

Крім того, протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ОВА

"Є руйнування також у Мирівській громаді. Побиті господарська споруда та дві машини", — додали в ОВА.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що окупанти вночі 20 грудня завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова. На даний час інформації про загиблих немає.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсона ввечері, 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.