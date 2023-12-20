Вечірній обстріл Херсона — відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких є діти

Працівники ДСНС ліквідують наслідки обстрілу РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсона ввечері, 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Зазначається, що серед дев'яти постраждалих — четверо дітей віком 13, 4, 2 і відповідно 10 років.

"Чотирьох травмованих — матір з трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма", — повідомив очільник МВА.

Ще п'ять отримали допомогу на місці, серед них дитина та четверо дорослих. Він госпіталізації вони відмовились.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочка

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Херсон дронами-камікадзе ввечері, 19 грудня. Окрім постраждалих, пошкоджень зазнали освітній заклад, а також чимало осель та гаражів.