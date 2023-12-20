Вечірній обстріл Херсона — відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких є діти
Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсона ввечері, 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Атака на Херсон 19 грудня
Зазначається, що серед дев'яти постраждалих — четверо дітей віком 13, 4, 2 і відповідно 10 років.
"Чотирьох травмованих — матір з трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма", — повідомив очільник МВА.
Ще п'ять отримали допомогу на місці, серед них дитина та четверо дорослих. Він госпіталізації вони відмовились.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Херсон дронами-камікадзе ввечері, 19 грудня. Окрім постраждалих, пошкоджень зазнали освітній заклад, а також чимало осель та гаражів.
Читайте Новини.LIVE!