Вечерний обстрел Херсона — известно о девяти пострадавших, среди которых есть дети

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Отмечается, что среди девяти пострадавших — четверо детей в возрасте 13, 4, 2 и соответственно 10 лет.

"Четыре травмированных — мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывная травма", — сообщил глава ГВА.

Еще пять получили помощь на месте, в том числе ребенок и четверо взрослых. В госпитализации они отказались.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

Напомним, что россияне обстреляли Херсон дронами-камикадзе вечером, 19 декабря. Кроме пострадавших, повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей.