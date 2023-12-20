Вечерний обстрел Херсона — известно о девяти пострадавших, среди которых есть дети
В результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.
Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Атака на Херсон 19 декабря
Отмечается, что среди девяти пострадавших — четверо детей в возрасте 13, 4, 2 и соответственно 10 лет.
"Четыре травмированных — мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывная травма", — сообщил глава ГВА.
Еще пять получили помощь на месте, в том числе ребенок и четверо взрослых. В госпитализации они отказались.
Напомним, что россияне обстреляли Херсон дронами-камикадзе вечером, 19 декабря. Кроме пострадавших, повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей.
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