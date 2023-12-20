Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вечерний обстрел Херсона — известно о девяти пострадавших, среди которых есть дети arrow

Вечерний обстрел Херсона — известно о девяти пострадавших, среди которых есть дети

20 декабря 2023 02:03
обновлено: 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вечерний обстрел Херсона — известно о девяти пострадавших, среди которых есть дети
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером, 19 декабря, обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Атака на Херсон 19 декабря

Отмечается, что среди девяти пострадавших — четверо детей в возрасте 13, 4, 2 и соответственно 10 лет.

"Четыре травмированных — мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывная травма", — сообщил глава ГВА.

Еще пять получили помощь на месте, в том числе ребенок и четверо взрослых. В госпитализации они отказались.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

Напомним, что россияне обстреляли Херсон дронами-камикадзе вечером, 19 декабря. Кроме пострадавших, повреждения получили образовательное учреждение, а также немало домов и гаражей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме