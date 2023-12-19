На Херсон 19 грудня налетіли "шахеди" — поранення трьох дітей

Росія обстріляла Херсон — поранено трьох дітей
Російська армія наразі атакує Херсон дронами-камікадзе. Внаслідок атаки поранено жінку та дитину.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Постраждала дитина
За словами голови ОДА, внаслідок атаки було поранено жінку та трьох дітей. Наразі з ними працюють медики.
Пошкоджень зазнали освітній заклад, а також чимало осель та гаражів. За попередньою інформацією, на місто налетіли іранські дрони-камікадзе Shahed-136, про що свідчить опубліковане ним відео.
Нагадаємо, що вчора російська армія знову атакувала Херсон та область. За останні 24 години ворожі сили здійснили 80 атак за допомогою РСЗВ "Град", а також рою БпЛА Shahed-136.
Також ЗС РФ вчора застосувала ствольну артилерію по місту, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік.
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