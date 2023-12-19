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Росія обстріляла Херсон — поранено трьох дітей

19 грудня 2023 22:49
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Ілля Рябінін
редактор
На Херсон 19 грудня налетіли "шахеди" — поранення трьох дітей
Політ Shahed-136 у вечірньому небі. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія наразі атакує Херсон дронами-камікадзе. Внаслідок атаки поранено жінку та дитину. 

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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За словами голови ОДА, внаслідок атаки було поранено жінку та трьох дітей. Наразі з ними працюють медики.

Росія обстріляла Херсон — поранено трьох дітей
Пост Прокудіна. Джерело: соцмережі

Пошкоджень зазнали освітній заклад, а також чимало осель та гаражів. За попередньою інформацією, на місто налетіли іранські дрони-камікадзе Shahed-136, про що свідчить опубліковане ним відео.

Нагадаємо, що вчора російська армія знову атакувала Херсон та область. За останні 24 години ворожі сили здійснили 80 атак за допомогою РСЗВ "Град", а також рою БпЛА Shahed-136.

Також ЗС РФ вчора застосувала ствольну артилерію по місту, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік. 

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