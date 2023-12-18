Окупанти вдарили артилерією по підприємству у Херсоні, загинув охоронець

Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: скриншот

Сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсона

Російські загарбники використовували артилерію для удару по місту. В одному з житлових кварталів Херсона окупанти обстріляли приватне підприємство.

"На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці", — розповів Прокудін.

Нагадаємо, російські війська знову атакували Херсон та область. За останні 24 години ворожі сили здійснили 80 атак.

Також ми писали, що ворог знову здійснив обстріл Харківщини. Протягом доби понад 20 населених пунктів регіону зазнали артилерійських та мінометних ударів окупантів. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю аграрного підприємства.

Додамо, у ніч проти 18 грудня російська армія знову здійснила атаку по Україну. Було випущено із району Приморсько-Ахтарська п'ять ударних безпілотників типу Shahed.