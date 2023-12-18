Оккупанты ударили артиллерией по предприятию в Херсоне, погиб охранник

Последствия российского обстрела Херсона. Фото: скриншот

Сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона

Российские захватчики использовали артиллерию для удара по городу. В одном из жилых кварталов Херсона оккупанты обстреляли частное предприятие.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний охранник, который находился на рабочем месте", — рассказал Прокудин.

Напомним, российские войска снова атаковали Херсон и область. За последние 24 часа вражеские силы совершили 80 атак.

Также мы писали, что враг снова совершил обстрел Харьковской области. В течение суток более 20 населенных пунктов региона подверглись артиллерийским и минометным ударам оккупантов. В результате атаки повреждено здание аграрного предприятия.

Добавим, в ночь на 18 декабря российская армия вновь совершила атаку по Украине. Было выпущено из Приморско-Ахтарского района пять ударных беспилотников типа Shahed.