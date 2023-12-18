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Атака шахедів по Україні — скільки безпілотників збила ППО цієї ночі

18 грудня 2023 07:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Атака шахедів по Україні — скільки безпілотників збила ППО цієї ночі
Сили ППО збивають безпілотники. Фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У ніч проти 18 грудня російська армія знову здійснила атаку по Україну. Було випущено із району Приморсько-Ахтарська п'ять ударних безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

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Росія запустила по Україні ударні БпЛА з району Приморсько-Ахтарська. Українські сили протиповітряної оборони провели успішну роботу. Їм вдалося знищити усі п'ять ворожих повітряних цілей.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", — вказали у Повітряних Силах ЗСУ.

Кількість збитих дронів
Кількість збитих дронів. Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти збили свій штурмовик Су-25. Це були злагоджені дії зенітників країни-агресорки. 

Додамо, до України прибули самохідні міномети Rak з Польщі. Варшава обіцяла їх передати в березні 2023 року.

Раніше ми писали, що росіяни здійснили атаку по Хмельниччині двома ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок. На місці сталася пожежа. 

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