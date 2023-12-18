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Атака шахедов по Украине — сколько беспилотников сбила ПВО этой ночью

18 декабря 2023 07:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Атака шахедов по Украине — сколько беспилотников сбила ПВО этой ночью
Силы ПВО сбивают беспилотники. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на 18 декабря российская армия снова совершила атаку по Украине. Было выпущено из Приморско-Ахтарского района пять ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Россия запустила по Украине ударные БпЛА из Приморско-Ахтарского района. Украинские силы противовоздушной обороны провели успешную работу. Им удалось уничтожить все пять вражеских воздушных целей.

"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", — указали в Воздушных Силах ВСУ.

Количество сбитых дронов
Количество сбитых дронов. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, российские оккупанты сбили свой штурмовик Су-25. Это были слаженные действия зенитчиков страны-агрессора.

Добавим, в Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши. Варшава обещала передать их в марте 2023 года.

Ранее мы писали, что россияне совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.

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