Росіяни збили свій штурмовик Су-25

Російський Су-25. Фото: росЗМІ

Російські окупанти збили свій штурмовик Су-25. Це були злагоджені дії зенітників країни-агресорки.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

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"Вечного полета, брат", — так пишуть у російських пабліках.

Допис у російських пабліках. Фото: скриншот

Олещук зазначив, що може впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25. За його словами, це чіткі та злагоджені дії російських зенітників.

"Так тримати! Одним окупантом менше, і на один крок ближче до нашої перемоги!" — додав Олещук.

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 грудня у Курську пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляли про роботу протиповітряної оборони.

Також ми писали, що безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.

Додамо, українські воїни тримають оборону на фронті та здійснюють наступальні дії в бік ворога. Втрати російських окупантів протягом доби значно зросли. Армія РФ зазнала втрат в особовому складі та військовій техніці.