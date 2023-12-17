Дрони ГУР атакували військовий аеродром у Ростові,— джерела Новини.LIVE
Безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на свої джерела у спецслужбах.
Дрони ГУР атакували Ростовську область.
Інсайдери повідомили, що тієї ночі українське Головне управління розвідки здійснило інтенсивну атаку з використанням безпілотників на військові об'єкти у Ростовській, Липецькій та Волгоградській областях Росії. Було зафіксовано пошкодження на одному з аеродромів неподалік Ростова.
"Заяви російських ЗМІ про те, що всі безпілотники були знищені, не відповідають реальності. Сталося, принаймні, одне пряме попадання у військовий аеродром, що призвело до руйнувань. Деталі інших наслідків наразі уточнюються", - каже джерело.
Нагадаємо, що в ніч проти 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 дронів типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що у Криму.
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