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Дрони ГУР атакували військовий аеродром у Ростові,— джерела Новини.LIVE

17 грудня 2023 13:42
оновлено: 13:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дрони ГУР атакували військовий аеродром у Ростові,— джерела Новини.LIVE
Український боєць запускає дрон. Фото: NYT
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на свої джерела у спецслужбах.

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Інсайдери повідомили, що тієї ночі українське Головне управління розвідки здійснило інтенсивну атаку з використанням безпілотників на військові об'єкти у Ростовській, Липецькій та Волгоградській областях Росії. Було зафіксовано пошкодження на одному з аеродромів неподалік Ростова.

"Заяви російських ЗМІ про те, що всі безпілотники були знищені, не відповідають реальності. Сталося, принаймні, одне пряме попадання у військовий аеродром, що призвело до руйнувань. Деталі інших наслідків наразі уточнюються", - каже джерело.

скріншот
Повідомлення Новини.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 дронів типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що у Криму.

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