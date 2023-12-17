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Дроны ГУР атаковали военный аэродром в Ростове, — источники Новини.LIVE

17 декабря 2023 13:42
обновлено: 13:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дроны ГУР атаковали военный аэродром в Ростове, — источники Новини.LIVE
Украинский боец запускает дрон. Фото: NYT
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

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Инсайдеры сообщили, что в ту ночь украинское Главное управление разведки осуществило интенсивную атаку с использованием беспилотников на военные объекты в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях России. Были зафиксированы повреждения на одном из аэродромов недалеко от Ростова.

"Заявления российских СМИ о том, что все беспилотники были уничтожены, не соответствуют реальности. Произошло, по крайней мере, одно прямое попадание в военный аэродром, приведшее к разрушениям. Детали остальных последствий в настоящее время уточняются", — говорит источник Новини.LIVE

скриншот
Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 17 декабря враг снова совершил атаку на Украину. Ночью было выпущено 20 дронов типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск и Чауда, что в Крыму.

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