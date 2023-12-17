Россия атаковала Херсонщину черными дронами — фото разрушений
Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отбили нападение.
Об этом сообщает Силы обороны юга Украины.
Россия атаковала Херсонскую область — детали
В сообщении говорится, что в Херсонской области обломки уничтоженных беспилотников типа "Shahed-131/136" упали, в результате чего были повреждены жилой дом, здание офиса и автосервис. Информации о жертвах или раненых не поступало.
Также сообщается, что оккупационные силы использовали эти черные дроны для своих целей, однако подразделения ПВО успешно справились с задачей, сбив все семь беспилотников "Shahed-136".
Зачем оккупанты красят дроны в черный цвет
Согласно заявлению представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские войска начали применять беспилотники в черном цвете. Это сделано для того, чтобы усложнить их обнаружение украинскими военными, обороняющими воздушное пространство.
Также стало известно, что в Иране состоялась официальная презентация нового ударного реактивного дрона под названием Shahed-238. Примечательно, что дрон окрашен в черный цвет.
Напомним, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными
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