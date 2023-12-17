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Россия атаковала Херсонщину черными дронами — фото разрушений

17 декабря 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия атаковала Херсонщину черными дронами — фото разрушений
Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Силы обороны юга Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отбили нападение.

Об этом сообщает Силы обороны юга Украины.

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В сообщении говорится, что в Херсонской области обломки уничтоженных беспилотников типа "Shahed-131/136" упали, в результате чего были повреждены жилой дом, здание офиса и автосервис. Информации о жертвах или раненых не поступало.

Также сообщается, что оккупационные силы использовали эти черные дроны для своих целей, однако подразделения ПВО успешно справились с задачей, сбив все семь беспилотников "Shahed-136".

Обстрел Херсонской области
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: 
Силы обороны юга Украины
Черный дрон
Черный дрон оккупантов. Фото: 
Силы обороны юга Украины
Обстрел Херсона
Сообщение Сил обороны юга. Фото: скриншот

Зачем оккупанты красят дроны в черный цвет

Согласно заявлению представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские войска начали применять беспилотники в черном цвете. Это сделано для того, чтобы усложнить их обнаружение украинскими военными, обороняющими воздушное пространство.

Также стало известно, что в Иране состоялась официальная презентация нового ударного реактивного дрона под названием Shahed-238. Примечательно, что дрон окрашен в черный цвет.

Напомним, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными

 

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