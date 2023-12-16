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Игнат рассказал, как оккупанты запускают "шахеды"

16 декабря 2023 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, как оккупанты запускают "шахеды"
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Площадки не так важны для оккупантов, ведь они могут быть мобильными. Мы видели, как "шахеды" выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски", — рассказал Игнат.

По его словам, несмотря на то, что россияне запускают "шахеды" из Крыма, точкой входа для вражеских воздушных целей является именно Херсонская или Одесская области.

Игнат рассказал, что оккупанты пытаются менять маршруты своих БпЛА, двигаясь на 5-10 километров левее или правее, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Напомним, Россия запустила не менее 15 беспилотников Shahed из Балаклавского района Крыма 12 декабря. В минобороны Британии проанализировали, почему россияне начали использовать новую пусковую площадку для атак по Украине.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что обычно российские оккупанты запускают "шахеды" по территории Украины с вечера. Однако в результате большого запаса хода беспилотники могут наматывать круги и не сразу попадать в цель.

Добавим, Юрий Игнат заявил, что данные, распространяемые российской пропагандой о том, что новые модификационные иранские "шахеды" уже на фронте, не правдивы. По его словам, такая информация не поступала от украинских военнослужащих.

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