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Британська розвідка пояснила, чому РФ запускає шахеди по Україні з нового місця

13 грудня 2023 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Британська розвідка пояснила, чому РФ запускає шахеди по Україні з нового місця
Російський окупант запускає дрон. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія запустила щонайменше 15 безпілотників Shahed з Балаклавського району Криму 12 грудня. У міноборони Британії проаналізували, чому росіяни почали використовувати новий пусковий майданчик для атак по Україні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Так, Росія почала запускати дрони-камікадзе з нового стартового майданчика у Балаклавському районі Криму, що на південь від Севастополя.

За даними міноборони Британії, ймовірно, РФ розосереджує свої можливості запуску дронів в декількох місцях для захисту своїх сил у відповідь на атаки українських безпілотників та для ускладнення зусиль протиповітряної оборони України.

Там нагадали, що 5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 український дрон, які атакували військову інфраструктуру в Криму, в тому числі в районі мису Чауда, який використовували, як пусковий майданчик дронів "шахед".

Зазначається, що наразі Балаклава є п’ятим підтвердженим пусковим пунктом російських БпЛА поряд з пунктами на мисі Чауда, Єйську, Приморсько-Ахтарська і Курська.

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Скриншот зведення розвідки Британії

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.

Також CNN з посиланням на дані розвідки США писало, що Росія втратила 87% від загальної чисельності сухопутних військ, які мала до початку вторгнення в Україну. Також було знищено дві третини російських танків.

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