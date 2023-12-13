Британская разведка объяснила, почему РФ запускает шахеды по Украине с нового места
Россия запустила не менее 15 беспилотников Shahed из Балаклавского района Крыма 12 декабря. В минобороны Британии проанализировали, почему россияне начали использовать новую пусковую площадку для атак по Украине.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Россия запускает дроны по Украине с нового места
Так, Россия начала запускать дроны-камикадзе с новой стартовой площадки в Балаклавском районе Крыма, к югу от Севастополя.
По данным минобороны Британии, вероятно, РФ рассредоточивает свои возможности запуска дронов в нескольких местах для защиты своих сил в ответ на атаки украинских беспилотников и усложнение усилий противовоздушной обороны Украины.
Там напомнили, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 украинский дрон, атаковавший военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, который использовался в качестве пусковой площадки дронов "шахед".
Отмечается, что Балаклава является пятым подтвержденным пусковым пунктом российских БпЛА наряду с пунктами на мысе Чауда, Ейска, Приморско-Ахтарская и Курска.
Напомним, что по данным британской разведки, украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.
Также CNN со ссылкой на данные разведки США писало, что Россия потеряла 87% от общей численности сухопутных войск, имевших до начала вторжения в Украину. Также были уничтожены две трети российских танков.
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