Британская разведка объяснила, почему РФ запускает шахеды по Украине с нового места

Российский оккупант запускает дрон. Фото: росСМИ

Россия запустила не менее 15 беспилотников Shahed из Балаклавского района Крыма 12 декабря. В минобороны Британии проанализировали, почему россияне начали использовать новую пусковую площадку для атак по Украине.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Так, Россия начала запускать дроны-камикадзе с новой стартовой площадки в Балаклавском районе Крыма, к югу от Севастополя.

По данным минобороны Британии, вероятно, РФ рассредоточивает свои возможности запуска дронов в нескольких местах для защиты своих сил в ответ на атаки украинских беспилотников и усложнение усилий противовоздушной обороны Украины.

Там напомнили, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 украинский дрон, атаковавший военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, который использовался в качестве пусковой площадки дронов "шахед".

Отмечается, что Балаклава является пятым подтвержденным пусковым пунктом российских БпЛА наряду с пунктами на мысе Чауда, Ейска, Приморско-Ахтарская и Курска.

Скриншот сводки разведки Британии

Напомним, что по данным британской разведки, украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.

Также CNN со ссылкой на данные разведки США писало, что Россия потеряла 87% от общей численности сухопутных войск, имевших до начала вторжения в Украину. Также были уничтожены две трети российских танков.