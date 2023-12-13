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РФ втратила 87% сухопутних військ та дві третини танків від початку війни, — CNN

13 грудня 2023 12:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ втратила 87% сухопутних військ та дві третини танків від початку війни, — CNN
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія втратила 87% від загальної чисельності сухопутних військ, які мала до початку вторгнення в Україну. Також було знищено дві третини російських танків.

Про це пише CNN з посиланням на дані розвідки США.

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Зазначається, що не зважаючи на великі втрати РФ в живій силі й техніці у майже дворічній війні, Росія змогла продовжувати воєнні дії завдяки послабленню стандартів рекрутингу та використанню запасів застарілого обладнання радянських часів.

Проте, за результатами оцінки, війна "різко відкинула назад 15 років російських зусиль з модернізації своїх сухопутних сил". 

Так, з 360 тис. військовослужбовців, які входили в Україну, включно з контрактниками й призовниками, Росія втратила 315 тис. на полі бою. Водночас було втрачено 2 200/3 500 танків, 4 400/13 600 бойових машин піхоти й бронетранспортерів.

"Це зменшило складність і масштаб російських наступальних операцій, які не змогли досягти значних успіхів в Україні з початку 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

Крім того, політичний та військовий аналітик Євген Дикий заявив, що втрати російських окупантів у декілька разів перевищують втрати серед українських бійців навіть, попри те, що Україні здійснювала наступ. Головне досягнення України у війні з РФ — це співвідношення втрат.

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