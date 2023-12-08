В ISW оцінили, з якою швидкістю Росія втрачає солдатів на війні

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російська армія, ймовірно, зазнає втрат зі швидкістю, з якою отримує новобранців до своїх лав. Майже 11 тис. окупантів загинули чи були поранені лише у листопаді.

Про це пише ISW.

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Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо заявив 7 грудня, що російські війська втратили майже 11 тис. особового складу (ймовірно, вбитими або виведеними з ладу внаслідок поранень) на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках у листопаді.

Водночас оперативний темп на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках наразі нижчий, ніж на Авдіївському напрямку.

На думку аналітиків, це свідчить про те, що рівень втрат російських військ в районі Авдіївки може бути ще вищим, зважаючи на вищий темп бойових дій на цьому напрямку.

Наразі росіяни проводять масові піхотні атаки з метою захоплення Авдіївки, аби зберегти бронетехніку, попри ризик ще більших втрат у живій силі.

А оборонні зусилля Росії також призводять до значних втрат — українські війська вбили понад 1200 російських військовослужбовців і поранили понад 2200 на лівому березі Херсонської області в період з 17 жовтня по 17 листопада.

Надані Україною цифри щодо втрат РФ вказують на те, що російські операції в Україні загалом характеризуються значними втратами.

Водночас мобілізація в Росії дає приблизно від 20 тис. до 40 тис. військовослужбовців на місяць, що може бути нижчим за поточні втрати.

Як зазначають в ISW, українські офіційні особи повідомили, що угруповання російських військ уздовж фронту в Харківсько-Луганській області практично не змінилося з літа 2023 року, що свідчить про те, що залучення нового особового складу в цей район компенсує російські втрати, але не збільшує чисельність цього угруповання.

Високі втрати російських військ, ймовірно, не дозволять російським силам повністю поповнити й відновити підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні й стратегічні резерви.

Нагадаємо, що представник ГУР Андрій Юсов розповів, що наразі спостерігається пониження рівня підготовки російських пілотів. Це пояснюється зниженням стандартів з підготовки в армії Російської Федерації.

Крім того, 6 грудня у Генштабі ЗСУ заявили, що упродовж доби Сили оборони знищили близько 1270 окупантів та багато їхньої військової техніки.