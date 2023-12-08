В ISW оценили, с какой скоростью Россия теряет солдат на войне

Российские военные. Фото: росСМИ

Российская армия, вероятно, несет потери со скоростью, с которой получает новобранцев в свои ряды. Почти 11 тыс. оккупантов погибли или были ранены только в ноябре.

Об этом пишет ISW.

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Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил 7 декабря, что российские войска потеряли почти 11 тыс. личного состава (вероятно, убитыми или выведенными из строя в результате ранений) на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях в ноябре.

В то же время оперативный темп на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях ниже, чем на Авдеевском направлении.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что уровень потерь российских войск в районе Авдеевки может быть еще выше, учитывая более высокий темп боевых действий в этом направлении.

Сейчас россияне проводят массовые пехотные атаки с целью захвата Авдеевки, чтобы сохранить бронетехнику, несмотря на риск еще больших потерь в живой силе.

А оборонные усилия России также приводят к значительным потерям — украинские войска убили более 1200 российских военнослужащих и ранили более 2200 на левом берегу Херсонской области в период с 17 октября по 17 ноября.

Предоставленные Украиной цифры по потерям РФ указывают на то, что российские операции в Украине в целом характеризуются значительными потерями.

В то же время мобилизация в России дает примерно от 20 тыс. до 40 тыс. военнослужащих в месяц, что может быть ниже текущих потерь.

Как отмечают в ISW, украинские официальные лица сообщили, что группировка российских войск вдоль фронта в Харьковско-Луганской области практически не изменилась с лета 2023 года, что свидетельствует о том, что привлечение нового личного состава в этот район компенсирует российские потери, но не увеличивает численность этой группировки.

Высокие потери российских войск, по всей видимости, не позволят российским силам полностью пополнить и восстановить подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы.

Напомним, что представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в настоящее время наблюдается понижение уровня подготовки российских пилотов. Это разъясняется понижением эталонов по подготовке в армии русской Федерации.

Кроме того, 6 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что в течение суток Силы обороны уничтожили около 1270 оккупантов и много их военной техники.