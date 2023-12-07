Яка ситуація на фронті та скільки знищено окупантів — зведення Генштабу ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Протягом минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Наші військові знищили близько 1120 окупантів та багато їхньої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари окупантів по Україні

За попередню добу російська армія завдала по Україні два ракетних та 80 авіаційних ударів. Окрім того, 85 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ та населені пункти.

Загалом, під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Успіхи ЗСУ на фронті

Авіація Сил оборони упродовж минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

один вертоліт,

один зенітно-ракетний комплекс,

три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

один склад боєприпасів,

два артилерійські засоби.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 12 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окрім того, наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зведення Генштабі 7 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 7 грудня

Станом на 7 грудня втрати російської армії такі:

особового складу — близько 336 230 (+1 120) осіб;

танків — 5 618 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 482 (+26) одиниці;

артилерійських систем — 8 045 (+21) одиниць;

РСЗВ — 919 (+0) одиниць;

засобів ППО — 605 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 116 (+33) одиниць;

крилатих ракет — 1 571 (+1) одиниця;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 561 (+29) одиниця;

спеціальної техніки — 1 156 (+3)

одиниць.

Втрати окупантів 8 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 6 грудня ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили росіян відійти від двох передових позицій.