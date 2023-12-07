Какая ситуация на фронте и сколько уничтожено оккупантов — сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. Наши военные уничтожили около 1120 оккупантов и много их военной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары оккупантов по Украине
За предыдущие сутки, российская армия нанесла по Украине два ракетных и 80 авиационных ударов. Кроме того, 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Всего под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ на фронте
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время подразделения ракетных войск поразили:
- один вертолет,
- один зенитно-ракетный комплекс,
- три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- один склад боеприпасов,
- два артиллерийских средства.
Ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 12 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, наши военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери оккупантов на 7 декабря
По состоянию на 7 декабря потери российской армии таковы:
- личного состава — около 336 230 (+1 120) человек;
- танков — 5 618 (+18) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 482 (+26) единицы;
- артиллерийских систем — 8 045 (+21) единиц;
- РСЗО — 919 (+0) единиц;
- средств ПВО — 605 (+0) единиц;
- самолетов — 324 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 116 (+33) единиц;
- крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 561 (+29) единица;
- специальной техники — 1 156 (+3)
единиц.
Напомним, 6 декабря ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.
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