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Какая ситуация на фронте и сколько уничтожено оккупантов — сводка Генштаба ВСУ

7 декабря 2023 08:40
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Какая ситуация на фронте и сколько уничтожено оккупантов — сводка Генштаба ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. Наши военные уничтожили около 1120 оккупантов и много их военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За предыдущие сутки, российская армия нанесла по Украине два ракетных и 80 авиационных ударов. Кроме того, 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

  • один вертолет,
  • один зенитно-ракетный комплекс,
  • три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • один склад боеприпасов,
  • два артиллерийских средства.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 12 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, наши военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

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Возведение Генштаба 7 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 7 декабря

По состоянию на 7 декабря потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 336 230 (+1 120) человек;
  • танков — 5 618 (+18) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 482 (+26) единицы;
  • артиллерийских систем — 8 045 (+21) единиц;
  • РСЗО — 919 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 605 (+0) единиц;
  • самолетов — 324 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 116 (+33) единиц;
  • крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 561 (+29) единица;
  • специальной техники — 1 156 (+3)
    единиц.
потери окупантов 8 декабря
Потери окупантов 8 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 6 декабря ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.

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