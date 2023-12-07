Какая ситуация на фронте и сколько уничтожено оккупантов — сводка Генштаба ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За прошедшие сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. Наши военные уничтожили около 1120 оккупантов и много их военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За предыдущие сутки, российская армия нанесла по Украине два ракетных и 80 авиационных ударов. Кроме того, 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Успехи ВСУ на фронте

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

один вертолет,

один зенитно-ракетный комплекс,

три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

один склад боеприпасов,

два артиллерийских средства.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 12 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, наши военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Возведение Генштаба 7 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 7 декабря

По состоянию на 7 декабря потери российской армии таковы:

личного состава — около 336 230 (+1 120) человек;

танков — 5 618 (+18) единиц;

боевых бронированных машин — 10 482 (+26) единицы;

артиллерийских систем — 8 045 (+21) единиц;

РСЗО — 919 (+0) единиц;

средств ПВО — 605 (+0) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 116 (+33) единиц;

крылатых ракет — 1 571 (+1) единица;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 561 (+29) единица;

специальной техники — 1 156 (+3)

единиц.

Потери окупантов 8 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 6 декабря ВСУ продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.