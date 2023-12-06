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ЗСУ просунулися під Авдіївкою — в ISW показали карту бойових дій

6 грудня 2023 07:22
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ЗСУ просунулися під Авдіївкою — в ISW показали карту бойових дій
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові контратакували поблизу Авдіївки вчора, 5 грудня. Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили росіян відійти від двох передових позицій.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповідають, що українські війська 5 грудня контратакували під Авдіївкою і нещодавно підтвердили свій наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. 

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Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Фото: інфографіка ISW

Водночас український військовий оглядач заявив, що українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили російські війська відійти з двох передових позицій. А російські оглядачі розповідають, наші військові контратакують біля Степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинове.

Втім росіяни теж атакують та намагаються захопити Авдіївку в кільце. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, теж показують, що окупанти просунулися вздовж ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки навколо міста. Також воєнкори РФ стверджували 4 і 5 грудня, що російські війська просунулися поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового, Авдіївського коксохімічного заводу, Авдіївського породного відвалу, промислової зони на південний схід від Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Разом з тим у Таврійському угрупованні військ України додали, що окрім насичених штурмів росіяни знову відновили авіаудари зі штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки. Раніше був період затишшя і загарбники менше використовували авіацію. 

Нагадаємо, декілька днів тому снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. Окрім того, вони завдали поранень ще трьом солдатам російської армії. 

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