ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки — в ISW розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту

Українські військові ведуть вогонь в Авдіївці. Фото: Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Українські військові станом на сьогодні, 5 грудня, нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Так, ЗСУ атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті зазначається, що нещодавно українські сили контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції станом на 1 грудня. Так, ЗСУ штурмували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Фото: інфографіка ISW

Водночас аналітики зазначили, що російська армія продовжила наступальні дії на Авдіївському напрямку 4 грудня. Згідно з опублікованими картами бойових дій, окупанти просунулися поблизу водосховища безпосередньо на північ від Авдіївки. Окрім того, російські мілблогери стверджували, що російські сили консолідували контроль над позиціями в Степовому та навколо нього, а також просунулися до 600 метрів у лісовій зоні на південний схід від Степового.

За словами воєнкорів РФ, тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки) і в промисловій зоні (на південний схід від Авдіївки). Водночас український Генштаб повідомив про невдалі наступальні операції росіян на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, декілька днів тому снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. Окрім того, вони завдали поранень ще трьом солдатам російської армії.