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ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки — в ISW рассказали о ситуации на этом участке фронта

5 декабря 2023 08:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ контратаковали вблизи Авдеевки — в ISW рассказали о ситуации на этом участке фронта
Украинские военные ведут огонь в Авдеевке. Фото: Serhii Nuzhnenko via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные по состоянию на сегодня, 5 декабря, недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции. Так, ВСУ атаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степового.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете отмечается, что недавно украинские силы контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря. Так, ВСУ штурмовали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степового.

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Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Фото: инфографика ISW

В то же время аналитики отметили, что российская армия продолжила наступательные действия на Авдеевском направлении 4 декабря. Согласно опубликованным картам боевых действий, оккупанты продвинулись вблизи водохранилища непосредственно к северу от Авдеевки. Кроме того, российские милблогеры утверждали, что российские силы консолидировали контроль над позициями в Степовом и вокруг него, а также продвинулись до 600 метров в лесной зоне к юго-востоку от Степового.

По словам военкоров РФ, продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки) и в промышленной зоне (юго-восточнее Авдеевки). В то же время украинский Генштаб сообщил о неудачных наступательных операциях россиян восточнее Новокалинового (10 км северо-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

Напомним, несколько дней назад снайперы Сил Специальных Операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Кроме того, они нанесли ранения еще трем солдатам российской армии.

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