ВСУ продвинулись под Авдеевкой — в ISW показали карту боевых действий

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Украинские военные контратаковали вблизи Авдеевки вчера, 5 декабря. Сили обороны продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что украинские войска 5 декабря контратаковали под Авдеевкой и недавно подтвердили свое наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Фото: инфографика ISW

В то же время украинский военный обозреватель заявил, что украинские войска контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отойти с двух передовых позиций. А российские обозреватели рассказывают, что наши военные контратакуют у Степового и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.

Впрочем, россияне тоже атакуют и пытаются захватить Авдеевку в кольцо. Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, тоже показывают, что оккупанты продвинулись вдоль участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 23 российских атаки вокруг города. Также военкоры РФ утверждали 4 и 5 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Степового, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского породного отвала, промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Вместе с тем в Таврической группировке войск Украины добавили, что кроме насыщенных штурмов россияне снова возобновили авиаудары из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки. Раньше был период затишья и захватчики меньше использовали авиацию.

Напомним, несколько дней назад снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Кроме того, они нанесли ранения еще трем солдатам российской армии.