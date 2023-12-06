ВСУ продвинулись под Авдеевкой — в ISW показали карту боевых действий
Украинские военные контратаковали вблизи Авдеевки вчера, 5 декабря. Сили обороны продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Какая ситуация вблизи Авдеевки
Аналитики рассказывают, что украинские войска 5 декабря контратаковали под Авдеевкой и недавно подтвердили свое наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода.
В то же время украинский военный обозреватель заявил, что украинские войска контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отойти с двух передовых позиций. А российские обозреватели рассказывают, что наши военные контратакуют у Степового и давят на российскую оборону с направления Новокалиново.
Впрочем, россияне тоже атакуют и пытаются захватить Авдеевку в кольцо. Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, тоже показывают, что оккупанты продвинулись вдоль участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 23 российских атаки вокруг города. Также военкоры РФ утверждали 4 и 5 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Степового, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского породного отвала, промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки, Северного и Первомайского.
Вместе с тем в Таврической группировке войск Украины добавили, что кроме насыщенных штурмов россияне снова возобновили авиаудары из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки. Раньше был период затишья и захватчики меньше использовали авиацию.
Напомним, несколько дней назад снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении. Кроме того, они нанесли ранения еще трем солдатам российской армии.
Читайте Новини.LIVE!