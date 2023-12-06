Понад тисячу знищених окупантів та важкі бої — зведення Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони знищили близько 1270 окупантів та багато їхньої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що за попередню добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Окрім того, ще чотири удари по пунктах управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

один пункт управління,

один складу боєприпасів,

дві станції РЕБ,

11 артилерійських засобів противника.

Удари росіян по Україні

За попередню добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад 200 ударів з різного типу озброєння, зокрема чотири ракетних, 104 авіаційних та 101 з РСЗВ. Армія РФ била як по позиціях наших військових, так і по населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Загалом артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили десять атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окрім того, бійці продовжують штурмувати ворога південніше Бахмута та завдають йому колосальних втрат у живій силі, техніці та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, проте наші захисники мужньо стримують ворога та завдають йому значних втрат. Лише за останню добу ЗСУ відбили 25 атак окупантів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зведення Генштабу ЗСУ 6 грудня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 6 грудня

Станом на 6 грудня втрати російської армії такі:

особового складу — близько 335 110 (+1 270) осіб;

танків — 5 600 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 456 (+40) одиниць;

артилерійських систем — 8 024 (+37) одиниці;

РСЗВ — 919 (+6) одиниць;

засобів ППО — 605 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 083 (+51) одиниці;

крилатих ракет — 1 570 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 532 (+49) одиниці;

спеціальної техніки — 1 153 (+5)

одиниць.

Втрати окупантів 6 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники контратакували поблизу Авдіївки Донецької області. Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили росіян відійти від двох передових позицій.