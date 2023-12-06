Более тысячи уничтоженных оккупантов и тяжелые бои — сводка Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили около 1 270 оккупантов и много их военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Кроме того, еще четыре удара по пунктам управления и три по зенитно-ракетным комплексам противника. Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

В то же время подразделения ракетных войск поразили:

шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

один пункт управления,

один состав боеприпасов,

две станции РЭБ,

11 артиллерийских средств противника.

Удары россиян по Украине

За предыдущие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Оккупанты нанесли более 200 ударов с разного типа вооружения, в том числе четыре ракетных, 104 авиационных и 101 с РСЗО. Армия РФ избивала как по позициям наших военных, так и по населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В общей сложности артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили десять атак россиян в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, бойцы продолжают штурмовать врага южнее Бахмута и наносят ему колоссальные потери в живой силе, технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако наши защитники мужественно сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Только за последние сутки ВСУ отразили 25 атак оккупантов.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Возведение Генштаба ВСУ 6 декабря. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 6 декабря

По состоянию на 6 декабря потери российской армии таковы:

личного состава — около 335 110 (+1 270) человек;

танков — 5 600 (+13) единиц;

боевых бронированных машин — 10 456 (+40) единиц;

артиллерийских систем — 8 024 (+37) единицы;

РСЗО — 919 (+6) единиц;

средств ПВО — 605 (+0) единиц;

самолетов — 324 (+1) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 083 (+51) единицы;

крылатых ракет — 1570 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 532 (+49) единицы;

специальной техники — 1 153 (+5)

единиц.

Потери окупантов 6 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, наши защитники контратаковали вблизи Авдеевки Донецкой области. Силы обороны продвинулись восточнее участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отойти от двух передовых позиций.