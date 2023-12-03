Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow СтратКом показав, як ефективно дрони ЗСУ знищують ворожі позиції arrow

СтратКом показав, як ефективно дрони ЗСУ знищують ворожі позиції

3 грудня 2023 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СтратКом показав, як ефективно дрони ЗСУ знищують ворожі позиції
Наслідки влучання дрона-камікадзе у позицію окупантів. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові продовжують застосовувати бойові дрони для знищення ворожих позицій. Зокрем, свою ефективність показують безпілотники-камікадзе.

Відео ефективної роботи дронів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали у СтратКомі.

Читайте також:

Увага! Відео містить контент 18+!

Українські дрони нищать ворожі позиції

"Пілоти роти ударних дронів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила завдали ураження по позиціях окупантів за допомогою дронів-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Нагадуємо, що бійці Збройних сил України щодня знищують ворожу військову техніку. Цього разу військові показали, як блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам.

Крім того, ССО опублікували відео, як українські снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі