СтратКом показав, як ефективно дрони ЗСУ знищують ворожі позиції

Наслідки влучання дрона-камікадзе у позицію окупантів. Фото: скриншот

Українські військові продовжують застосовувати бойові дрони для знищення ворожих позицій. Зокрем, свою ефективність показують безпілотники-камікадзе.

Відео ефективної роботи дронів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали у СтратКомі.

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Українські дрони нищать ворожі позиції

"Пілоти роти ударних дронів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила завдали ураження по позиціях окупантів за допомогою дронів-камікадзе", — говориться у повідомленні.

Нагадуємо, що бійці Збройних сил України щодня знищують ворожу військову техніку. Цього разу військові показали, як блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам.

Крім того, ССО опублікували відео, як українські снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку.