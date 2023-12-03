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СтратКом показал, как эффективно дроны ВСУ уничтожают вражеские позиции

3 декабря 2023 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СтратКом показал, как эффективно дроны ВСУ уничтожают вражеские позиции
Последствия попадания дрона-камикадзе в позицию оккупантов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские военные продолжают применять боевые дроны для уничтожения враждебных позиций. В свою очередь, свою эффективность показывают беспилотники-камикадзе.

Видео эффективной работы дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали в СтратКоме.

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Украинские дроны уничтожают враждебные позиции

"Пилоты роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила нанесли поражение по позициям оккупантов с помощью дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Напоминаем, что бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.

Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.

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