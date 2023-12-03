СтратКом показал, как эффективно дроны ВСУ уничтожают вражеские позиции
Украинские военные продолжают применять боевые дроны для уничтожения враждебных позиций. В свою очередь, свою эффективность показывают беспилотники-камикадзе.
Видео эффективной работы дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали в СтратКоме.
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Украинские дроны уничтожают враждебные позиции
"Пилоты роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила нанесли поражение по позициям оккупантов с помощью дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.
Напоминаем, что бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.
Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.
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