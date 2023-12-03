СтратКом показал, как эффективно дроны ВСУ уничтожают вражеские позиции

Последствия попадания дрона-камикадзе в позицию оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают применять боевые дроны для уничтожения враждебных позиций. В свою очередь, свою эффективность показывают беспилотники-камикадзе.

Видео эффективной работы дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали в СтратКоме.

Читайте также:

Внимание! Видео содержит контент 18+!

Украинские дроны уничтожают враждебные позиции

"Пилоты роты ударных дронов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила нанесли поражение по позициям оккупантов с помощью дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Напоминаем, что бойцы Вооруженных сил Украины ежедневно уничтожают вражескую военную технику. На этот раз военные показали, как блестяще справились с вражеским оружием благодаря FPV-дронам.

Кроме того, ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.