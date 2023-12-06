Рівень підготовки російський пілотів стрімко падає — в ГУР пояснили причину

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. Фото: https://t.me/kyivschina/28731

На сьогоднішній день спостерігається пониження рівня підготовки російських пілотів. Це пояснюється зниженням стандартиів з підготовки в армії Російської Федерації.

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в програмі "Панюта.Підсумки".

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Рівень підготовки російських пілотів падає

Він зазначив, що стандарти з підготовки пілотів бойових вертольотів занижені зараз не тільки за кількістю годин нальоту, а й за іншими показниками.

"Це в свою чергу має результати втрат не лише бойових, а й аварій, які ми регулярно спостерігаємо в РФ. Рівень там в цілому понизився, це не надто має нас обнадіювати, але це однозначно підвищує втрати серед загарбників", — пояснив Юсов.

Раніше ми повідомляли, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про стан здоров'я дружини голови відомства Кирила Буданова Маріанни. У силовому відомстві розповіли, що нині життю жінки нічого не загрожує.

Нагадуємо, що в армії Росії продовжуються великі втрати у підрозділів, через що зростає дезертирство. Ба більше, польове командування ЗС РФ продовжує перекидати залишки знищених взводів на гарячі ділянки фронту.