Рівень підготовки російський пілотів стрімко падає — в ГУР пояснили причину
На сьогоднішній день спостерігається пониження рівня підготовки російських пілотів. Це пояснюється зниженням стандартиів з підготовки в армії Російської Федерації.
Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в програмі "Панюта.Підсумки".
Рівень підготовки російських пілотів падає
Він зазначив, що стандарти з підготовки пілотів бойових вертольотів занижені зараз не тільки за кількістю годин нальоту, а й за іншими показниками.
"Це в свою чергу має результати втрат не лише бойових, а й аварій, які ми регулярно спостерігаємо в РФ. Рівень там в цілому понизився, це не надто має нас обнадіювати, але це однозначно підвищує втрати серед загарбників", — пояснив Юсов.
Раніше ми повідомляли, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про стан здоров'я дружини голови відомства Кирила Буданова Маріанни. У силовому відомстві розповіли, що нині життю жінки нічого не загрожує.
Нагадуємо, що в армії Росії продовжуються великі втрати у підрозділів, через що зростає дезертирство. Ба більше, польове командування ЗС РФ продовжує перекидати залишки знищених взводів на гарячі ділянки фронту.
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