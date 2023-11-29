Окупанти скаржаться на проблеми у підрозділах зі снарядами та зв'язком

Російський солдат в Україні. Ілюстративне фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало нове перехоплення телефонної розмови російського солдата та його родича. Росіяни обговорювали проблеми із зв'язком та виготовлення снарядів для ЗС РФ.

Перехоплену розмову ГУР виклало в мережі.

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Перехоплена розмова

— Знов все скрипить, свистить, так і не налагодили зв'язок? Ясно. Що ви там, воюєте? Прямо бабах-трах-тарарах? Коли ми їх вже переможемо? Не закінчуються, б***ь, так? Ой, б***ь, п****ць. Ага.

— Тут он тільки встигай привозити, б***ь. Ну а це, Андрюхо: гроші ж платять? Переказують, все в порядку? Ага. Ну все, годі, уламкову міну збили, б***ь. Снаряди ж треба робити, б***ь, з чогось, закуповувати всю цю х***ню.

— Тут нам гайки закручують, б***ь, з цими, з мисливськими прибамбасами. Все на оборонку, все: пороху немає, того немає, все х**рять кудись. Ясно, ну що там, потеплішало? Ага.

— Ну там дивлюсь, танки, б***ь, ганяють полями: багнюка по коліна, н***й...хохли. Хохли там показують, що їм там танки ці імпортні дали — вони їх у полях, б***ь, втопили.

Нагадаємо, що раніше розвідники показали запис перехоплення, де російський солдат із Бахмутського напрямку поскаржився на великі втрати у підрозділах ЗС РФ, та розповів про низький морально-психологічний стан загарбників.

Ще раніше інший боєць поскаржився на те, що в Україні більше дронів, ніж у РФ та розповів про бажання напитися у відпустці та неналежну підготовку.