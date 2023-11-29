Оккупанты жалуются на проблемы в подразделениях со снарядами и связью

Российский солдат в Украине. Иллюстративное фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало новый перехват телефонного разговора российского солдата и его родственника. Россияне обсуждали проблемы со связью и изготовлением снарядов для ВС РФ.

Перехваченный разговор ГУР выложило в сети.

Читайте также:

Перехваченный разговор

— Снова все скрипит, свистит, так и не наладили связь? Ясно. Че вы там, воюете? Прямо бабах-трах-тарарах? Когда мы их уже победим? Не заканчиваются, б***ь, да? Ой, б***ь, п****ц. Да.

— Здесь, вон, только успевай привозить, б***ь. Ну а это, Андрюха: деньги-то платят? Переводят, все в порядке? Ага. Ну все, хватит, осколмину сбили, б***ь. Снаряды же надо делать, из чего-то, закупать всю эту х***ню.

— Здесь нам гайки закручивают, с этими, с охотничьими прибамбасами. Все на оборонку, все: пороха нет, того нет, все х*рят куда-то. Ясно, ну что там, потеплело? Да.

— Ну там смотрю, танки, б***ь, гоняют по полям: грязищи по колено, н***й...хохлы. Хохлы показывают, что им там танки эти импортные дали — они их в полях, б***ь, утопили.

Напомним, ранее разведчики показали запись перехвата, где российский солдат из Бахмутского направления пожаловался на большие потери в подразделениях ВС РФ, и рассказал о низком морально-психологическом состоянии захватчиков.

Еще раньше другой боец пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ, и рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.