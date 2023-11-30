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Окупанти знову скаржаться на великі втрати та дезертирство

30 листопада 2023 20:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти знову скаржаться на великі втрати та дезертирство
Російські солдати несуть пораненого. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В армії Росії продовжуються великі втрати у підрозділів, через що зростає дезертирство. Ба більше, польове командування ЗС РФ продовжує перекидати залишки знищених взводів на гарячі ділянки фронту. 

Про все це стало відомо з нового перехоплення ГУР.

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Перехоплена розмова

— Ага, повна д**а була. Так, у нас. Тож загиблих до**ра в нас. А на мені жодної подряпини. Жодної. Так, звичайно, Максюш. Ні, сьогодні наших хлопців половина поїхала, ось я вирішив залишитись трошки, ну щоб контракт не порушувати на півроку. Наших половина з'ї**лася вся, ось я лишився. Ну, хлопці, з ким воював сам знаєш. У нас бат такий...це саме...не хотілося підводити.

— Ні-ні, хочу-хочу дуже сильно, Максюш. П***юлів ми отримали тут капітальних, я тепер тебе розумію. Капітальних ми п***юлів отримали. От тепер я побачив що це таке, повна-повна, так... нашою мовою. Так...у нас сьогодні, он, стріляємо, тут повний п***ець у нас. Поклав я вже немало тих негрів. 

— Так-так, поки 7 людей на моїх, в полон нікого не беру. Нікого стріляю одразу в голову. Все чудово, але половина з'ї**лася, так, як побачили — і першим потягом додому. Ми зараз під Лисичанськом були, зараз нас у Харків переводять на підсилення. Нашу бригаду всю розбомбили, нас, які лишилися — нас вивели. Інших роз**рачили.

— Та повний п***ець тут, хлопці кожного дня гинуть у нас. Кожного дня, б***ь. От тільки нас роздовбали повністю, всіх н***й, всю бригаду поклали. Нас от зараз вивели, і під Харків зараз, будуть формувати нову. Ну, я думаю, під Новий рік сформують, а там вже після Нового року залишиться два місяці, і я додому поїду. 

Нагадаємо, що раніше ГУР вже демонструвало перехоплення, в якому російський солдат скаржився на колосальні втрати. Також відомство не так давно показувало перехоплену розмову, де інший боєць скаржився родичу на проблеми у підрозділах зі снарядами та зв'язком. 

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