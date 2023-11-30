Оккупанты снова жалуются на большие потери и дезертирство

Российские солдаты несут раненого. Иллюстративное фото: росСМИ

В армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает перебрасывать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.

Обо всем этом стало известно по новому перехвату ГУР.

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Перехваченный разговор

— Ага, полная ж**а была. Да, у нас. Так что погибших до**ра у нас. А на мне ни одной царапины. Ни одной. Да, конечно, Максюш. Нет, сегодня наших ребят половина уехала, вот я решил остаться немножко, чтобы контракт не нарушать на полгода. Наших половина с****лась вся, вот я остался. Ну, ребята, с кем сражался сам знаешь. У нас бат такой... это самое... не хотелось подводить.

— Нет-нет, хочу очень сильно, Максюш. П***юлоей мы получили здесь капитальных, я теперь тебя понимаю. Капитальных мы п***юлей получили. Вот теперь я увидел что это такое, полная-полная, да... на нашем языке. Да... у нас сегодня, вон, стреляем, здесь полный п***ец у нас. Положил я уже немало этих негров.

— Да-да, пока 7 человек на моих, в плен никого не беру. Никого стреляю сразу в голову. Все отлично, но половина с****лась, как увидели — и первым поездом домой. Мы сейчас под Лисичанском были, сейчас нас в Харьков переводят на усиление. Нашу бригаду всю разбомбили, оставшихся нас вывели. Других рас***ачили.

— Да полный п***ец здесь, ребята каждый день гибнут у нас. Каждый день, б***ь. Вот только нас раздолбали полностью, всех нас, всю бригаду положили. Нас вот сейчас вывели, и под Харьков, сейчас будут формировать новую. Ну, я думаю, к Новому году сформируют, а там уже после Нового года останется два месяца, и я домой поеду.

Напомним, что ранее ГУР уже демонстрировал перехват, в котором российский солдат жаловался на колоссальные потери. Также ведомство недавно показывало перехваченный разговор, где другой боец жаловался родственнику на проблемы в подразделениях со снарядами и связью.