Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Уровень подготовки российских пилотов стремительно падает — в ГУР объяснили причину arrow

Уровень подготовки российских пилотов стремительно падает — в ГУР объяснили причину

6 декабря 2023 22:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Уровень подготовки российских пилотов стремительно падает — в ГУР объяснили причину
Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Фото: https://t.me/kyivschina/28731
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На сегодняшний день наблюдается понижение уровня подготовки российских пилотов. Это объясняется снижением стандартов по подготовке в армии Российской Федерации.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в программе "Панюта.Итоги".

Читайте также:

Уровень подготовки российских пилотов падает

Он отметил, что стандарты по подготовке пилотов боевых вертолетов занижены сейчас не только по количеству часов налета, но и по другим показателям.

"Это, в свою очередь, имеет результаты потерь не только боевых, но и аварий, которые мы регулярно наблюдаем в РФ. Уровень там в целом снизился, это не слишком должно нас обнадеживать, но это однозначно повышает потери среди захватчиков", пояснил Юсов.

Ранее мы сообщали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. В силовом ведомстве рассказали, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Напоминаем, что в армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает опрокидывать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме