Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Фото: https://t.me/kyivschina/28731

На сегодняшний день наблюдается понижение уровня подготовки российских пилотов. Это объясняется снижением стандартов по подготовке в армии Российской Федерации.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в программе "Панюта.Итоги".

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Он отметил, что стандарты по подготовке пилотов боевых вертолетов занижены сейчас не только по количеству часов налета, но и по другим показателям.

"Это, в свою очередь, имеет результаты потерь не только боевых, но и аварий, которые мы регулярно наблюдаем в РФ. Уровень там в целом снизился, это не слишком должно нас обнадеживать, но это однозначно повышает потери среди захватчиков", — пояснил Юсов.

Ранее мы сообщали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. В силовом ведомстве рассказали, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Напоминаем, что в армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает опрокидывать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.