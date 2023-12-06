Уровень подготовки российских пилотов стремительно падает — в ГУР объяснили причину
На сегодняшний день наблюдается понижение уровня подготовки российских пилотов. Это объясняется снижением стандартов по подготовке в армии Российской Федерации.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в программе "Панюта.Итоги".
Уровень подготовки российских пилотов падает
Он отметил, что стандарты по подготовке пилотов боевых вертолетов занижены сейчас не только по количеству часов налета, но и по другим показателям.
"Это, в свою очередь, имеет результаты потерь не только боевых, но и аварий, которые мы регулярно наблюдаем в РФ. Уровень там в целом снизился, это не слишком должно нас обнадеживать, но это однозначно повышает потери среди захватчиков", — пояснил Юсов.
Ранее мы сообщали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. В силовом ведомстве рассказали, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
Напоминаем, что в армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает опрокидывать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.
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