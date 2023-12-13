РФ потеряла 87% сухопутных войск и две трети танков с начала войны, — CNN
Россия потеряла 87% от общей численности сухопутных войск, имевших до начала вторжения в Украину. Также были уничтожены две трети российских танков.
Об этом пишет CNN со ссылкой на данные разведки США.
Потери РФ с начала войны против Украины
Отмечается, что, несмотря на большие потери РФ в живой силе и технике в почти двухлетней войне, Россия смогла продолжать военные действия благодаря ослаблению стандартов рекрутинга и использованию запасов устаревшего оборудования советских времен.
Однако по результатам оценки война "резко отбросила назад 15 лет российских усилий по модернизации своих сухопутных сил".
Так, из 360 тыс. входивших в Украину военнослужащих, включая контрактников и призывников, Россия потеряла 315 тыс. на поле боя. В то же время было потеряно 2200/3500 танков, 4400/13600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
"Это уменьшило сложность и масштаб российских наступательных операций, которые не смогли добиться значительных успехов в Украине с начала 2022 года", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.
Кроме того, политический и военный аналитик Евгений Дикий заявил, что потери российских оккупантов в несколько раз превышают потери среди украинских бойцов даже, несмотря на то, что Украина совершала наступление. Главное достижение Украины в войне с РФ – это соотношение потерь.
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